Курск, 6 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои с Вооружёнными силами Украины на границе, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника», — написал он в своём Telegram-канале.

Уже уничтожено порядка 16 единиц техники диверсантов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в регион, но были разгромлены и отброшены на территорию Украины. Как отметили в Минобороны, до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции российских войск прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня.

С ночи силы киевского режима предпринимали попытки массированных атак с помощью беспилотников на Курскую области. В общей сложности в результате действий ВСУ, одна девушка погибла, 18 человек пострадали.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что украинскую армию ожидает жёсткий ответ за попытку прорыва через госграницу. Он подчеркнул, что, применяя против мирного населения артиллерию и дроны, Киев пытается компенсировать неудачи на линии боевого соприкосновения.