Москва, 6 августа, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Утром 6 августа после огневой подготовки до 300 боевиков украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции российских войск прикрытия госграницы России у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Об этом 6 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Nazar Fury/Global Look Press

В оборонном ведомстве уточнили, что сейчас подразделения прикрытия госграницы вместе с пограничными войсками ФСБ России отражают атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) и наносят удары по их позициям около госграницы и по резервам на территории Сумской области.

Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловоды и Храповщины в Сумской области, также в район ведения боевых действий выдвинулись резервы армии России на курском направлении.

«В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курскую область. Он уточнил, что украинские боевики пытались прорываться в Кореневском и Суджанском районах.

Ранее в этот же день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил об отражении вооруженной провокации украинских войск в Курской области. В спецслужбе уточнили, что ВСУ также обстреляли приграничные населённые пункты в регионе.

Перед этим украинские войска предприняли массированную попытку атаки дронов на Курскую область. Позднее в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 22 дрона ВСУ над двумя регионами страны. 13 из них сбили над Курской областью, уточнили в ведомстве.