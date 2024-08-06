Вашингтон, 6 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера после его заявлений о беспорядках в Соединённом Королевстве.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

Стармер назвал происходящее в государстве не протестами, а бандитизмом. Он отметил, что правительство страны не станет терпеть атак на мечети и общины мусульман.

«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — поинтересовался американский бизнесмен на странице в соцсети X (бывшая Twitter) под постом британского премьера.

Как сообщало ИА Регнум, протестные акции против наплыва нелегальных мигрантов начались в Британии после смерти трёх детей в возрасте от шести до 11 лет в Саутпорте. Они погибли 9 июля в результате нападения с ножом 17-летнего подростка.

По сообщениям издания Daily Mail, из-за наблюдающегося в стране на фоне протестов хаоса мародёры начали грабить магазины. Полицейские задержали во время протестов свыше 90 человек.

5 августа в городе Тамуэрт графства Стаффордшир протестующие учинили беспорядки около отеля, где временно находились нелегальные иммигранты. В тот же день Стармер созвал экстренное совещание чрезвычайного комитета правительства страны. Он пообещал наказать участников массовых беспорядков, чтобы они «почувствовали на себе всю силу закона». Он также подчеркнул, что происходящее в стране ― это не протест, а организованный жестокий бандитизм, пригрозив нарушителям правопорядка задержаниями и уголовными сроками.

По данным на 5 августа, в Великобритании после начала массовых беспорядков задержали 378 человек. В результате их действий в том числе пострадали сотрудники полиции.