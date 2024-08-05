Великобритания, 5 августа, 2024, 04:24 — ИА Регнум. В городе Тамуэрт графства Стаффордшир в Великобритании протестующие учинили беспорядки около отеля, где временно находились нелегальные иммигранты. Как сообщил 5 августа телеканал Sky News, демонстранты пытались поджечь здание.

rg.ru Беспорядки в Британии

Участники акции кидали в отель петарды и различные предметы, часть гостиницы загорелась.

Полицию задействовали для противодействия массовым беспорядкам.

Ранее ИА Регнум передавало, что 4 августа в британском городе Ротерем протестующие в ходе массовых беспорядков атаковали здание отеля Holiday Inn Express, где были размещены мигранты. Бунтовщики разбили окна отеля, закатили в здание горящий мусорный бак, а полицейских, выстроившихся перед отелем, забросали различными предметами, в том числе ветками и стульями. Пострадал по меньшей мере один сотрудник полиции.

Из-за беспорядков в городах Великобритании более 90 человек были задержаны. Самые значительные столкновения произошли в Ливерпуле, где двое полицейских были доставлены в больницу с подозрением на перелом челюсти и перелом носа.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, пообещал наказать участников массовых беспорядков. По его словам, они пожалеют о содеянном. Политик подчеркнул, что происходящее в стране это не протест, а организованный жестокий бандитизм. В связи с этим нарушителей правопорядка ожидают задержания и уголовные сроки.

В Великобритании против наплыва нелегальных мигрантов начались акции протеста, поводом для которых стала гибель трёх детей в Саутпорте.