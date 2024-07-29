Ливерпуль, Великобритания, 29 июля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Два ребёнка погибли и девять пострадали в результате нападения в городе Саутпорт на северо-западе Англии, сообщил 29 июля телеканал Sky News со ссылкой на управление полиции.

РИА Новости

Нападавший был вооружён ножом.

«Двое детей погибли и девять получили ранения (…) сегодня утром в Саутпорте, к северу от Ливерпуля. Все девять детей (…) получили ножевые ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии», — сказано в сообщении.

Также были ранены двое взрослых. Они тоже находятся в критическом состоянии. Эти пострадавшие пытались защитить детей от нападавшего, заявила глава полиции Мерсисайда Серена Кеннеди.

Нападение было совершено утром 29 июля в помещении танцевальной школы. По подозрению в убийстве и покушении на убийство был задержан 17-летний гражданин. У него был изъят нож, предположительно ставший орудием убийств.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Лондоне вооружённый мечом мужчина напал на прохожих. Преступника обезвредили с помощью электрошокера. В результате происшествия несколько человек, в том числе двое полицейских, пострадали, один человек погиб.

Также в апреле в Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате инцидента погибли шесть человек погибли, в том числе ребёнок. Ещё восемь человек пострадали.