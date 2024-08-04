Лондон, 5 августа, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Участники массовых беспорядков в разных городах Великобритании пожалеют о содеянном и предстанут перед законом, заявил 4 августа премьер-министр страны Кир Стармер во время выступления перед журналистами в резиденции на Даунинг-стрит.

Rwendland Кир Стармер

«Те, кто участвовал в этом насилии, почувствуют на себе всю силу закона. Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что приняли участие в этих беспорядках или провоцировали их онлайн и затем сбегали. Оправдания таким действиям нет», — предупредил он.

Стармер подчеркнул, что происходящее в стране это не протест, а организованный жестокий бандитизм. В связи с этим нарушителей правопорядка ожидают задержания и уголовные сроки в качестве наказания.

Как сообщало ИА Регнум, в Великобритании против наплыва нелегальных мигрантов начались акции протеста, поводом для которых стала гибель трёх детей в Саутпорте. В городе 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге.

Более 90 человек задержали из-за беспорядков, возникших на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов в Британии. Как отмечало Daily Mail, воспользовавшись хаосом, мародёры грабили магазины по всей стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим. Она отметила, что, несмотря на приверженность британского правительства «демократическим принципам», министр внутренних дел Британии Ивет Купер разрешила полиции применять силу в отношении участников акций. Граждане страны имеют полное право на выражение несогласия с политикой своего государства, подчеркнула дипломат.