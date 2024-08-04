Лондон, 4 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В различных городах Великобритании более 90 человек были задержаны из-за беспорядков, возникших на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов, сообщает телеканал SkyNews.

Loredana Sangiuliano/Global Look Press

Уточняется, что сотрудники полиции подверглись нападениям и получили ранения. Самые жестокие столкновения произошли в Ливерпуле, где двое полицейских были доставлены в больницу с подозрением на перелом челюсти и перелом носа.

По данным Daily Mail, воспользовавшись хаосом во время беспорядков, мародёры грабили магазины по всей Великобритании. Они разбивали витрины кирпичами и камнями и забирали с полок продукты, вино, обувь и телефоны.

Ранее британские СМИ сообщили, что в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов, поводом для которых стала гибель трёх детей в Саутпорте. В этом городе 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. Три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.

Депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, заявила 3 августа, что парламент Великобритании необходимо срочно отозвать с каникул в связи с массовыми беспорядками. По её словам, настало время для «размышления и солидарности на национальном уровне». Парламент должен объединиться и осудить насильственные протесты, заявила Пател.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, массовые беспорядки в Великобритании перерастут в гражданскую войну.