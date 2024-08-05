Лондон, 5 августа, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал экстренное совещание чрезвычайного комитета правительства страны на фоне массовых протестов против мигрантов. Об этом 5 августа сообщил британский телеканал Sky News.

Andy Barton/Global Look Press

«На сегодняшней встрече министры и представители полиции обсудят меры реагирования на беспорядки в ближайшие дни», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в чрезвычайный комитет правительства входят министры, госслужащие, сотрудники полиции и разведки, а также «другие соответствующие лица», осуждающие в ходе заседаний планы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов в Британии начались после гибели трёх детей в Саутпорте. Трое детей в возрасте от шести до 11 лет погибли 29 июля в результате нападения с ножом на них со стороны 17-летнего подростка.

В ходе беспорядков полицейские задержали более 90 человек. По информации издания Daily Mail, мародёры на фоне образовавшегося в ходе массовых протестов хаоса грабили магазины по всей стране. Стармер пообещал наказать участников массовых беспорядков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Британии воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим. Дипломат напомнила, что глава МВД Британии Ивет Купер разрешила полиции применять силу в отношении участников акций, несмотря на приверженность Лондона «демократическим принципам». Граждане страны имеют полное право выражать несогласие с политикой своего государства, добавила она.