Москва, 5 августа, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Неопровержимые железные доказательства, полученные следствием, стали основанием для задержания сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который обвиняется в организации убийства бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Отмечается, что следователи разработали оперативный эксперимент, результатом которого стала инсценировка убийства и задержание посредников.

«Для задержания именно Савельева следствию необходимо было получить неопровержимые доказательства его причастности к организации убийства», — цитирует издание собеседника.

При этом арестованные фигуранты по делу Савельева сотрудничают со следствием.

Как только следователи получили необходимые показания на сенатора и установили всю цепочку и степень участия каждого в организации запланированного убийства, было принято решение об обращении в Совет Федерации для снятия неприкосновенности с Савельева.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Следственный комитет заявил о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, сенатор, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство Ионова. За исполнение заказа он заплатил 100 тыс. долларов, когда как бизнес-партнёр Савельева растратил 1,6 млн рублей, за что и отбывает наказание.

Ионов признал вину в растрате, при этом на судебных заседаниях заявлял, что компания задолжала ему свыше 20 млн рублей. Ионов частично возместил ущерб и был приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по его изобличению, в том числе инсценировали убийство.

Следователи задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

Басманный суд Москвы арестовал Савельева на два месяца. Ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Соучастник в уголовном деле сенатора Юрий Нефедов оказался ветераном боевых действий, он служил в Афганистане, имеет много наград и заслуг. Именно к нему Савельев обратился со своим «заказом» на убийство.