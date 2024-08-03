Москва, 4 августа, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Арестованному по обвинению в организации «убийства» бывшего бизнес-партнёра Сергея Ионова сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву проведут психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его вменяемости. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

fairysoft.ru Психиатрическая экспертиза

По его словам, экспертиза назначена в том числе для выяснения мотивов действий обвиняемого.

Такую же процедуру амбулаторно пройдут два других фигуранта дела, арестованные в марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрия Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова верхняя палата парламента лишила сенатора неприкосновенности. В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

Во время судебного заседания об избрании меры пресечения Дмитрий Савельев пытался скрыть своё напряжение, однако его выдавали действия и мимика, характеризующие стрессовое состояние. К такому выводу пришла психолог, эксперт по физиогномике Наталья Ковалёва.

По данным следствия, сенатор обратился к бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство Ионова, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.

Двое фигурантов уголовного дела сенатора Савельева — Нефедов (ветеран боевых действий в Афганистане) и его родственник Дюков. По версии следствия, именно к Нефедову в 2023 году обратился Савельев для реализации плана по убийству Ионова, когда тот уже отбывал наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей. Нефедов привлек Дюкова, который и нашёл «киллера», обратившегося в полицию. Убийство было инсценировано — подделали для сенатора карту вызова скорой и протокол о смерти Ионова. Нефедова задержали в момент передачи 100 тыс. долларов якобы за выполненный заказ. Позже задержали и Дюкова.