Москва, 4 августа, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Ещё один соучастник в уголовном деле сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена Сергея Ионова — Юрий Нефедов оказался ветераном боевых действий, он служил в Афганистане, имеет много наград и заслуг. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации агентства, Савельев тоже воевал в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку в Баграме. Там, видимо, и познакомились будущие фигуранты уголовного дела.

Нефедову предъявлено обвинение в приготовлении к убийству и покушении на убийство. Ранее он не был судим.

Именно он искал «киллера» по заказу Савельева. В последствии убийство было инсценировано — подделали для сенатора карту вызова скорой и протокол о смерти Ионова.

Как сообщало ИА Регнум, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова верхняя палата парламента лишила сенатора неприкосновенности. В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

Сенатор обратился к бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство Ионова, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.