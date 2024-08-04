Москва, 4 августа, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство бывшего бизнес-партнёра, председателя совета директоров и советника гендиректора ООО «Оптомониторинг» Сергея Ионова в 10 раз больше суммы, которую тот растратил, сообщил 4 августа источник в правоохранительных органах.

Сергей Карпухин/ТАСС Дмитрий Савельев

Ионов признал вину в растрате выданных ему в качестве командировочных 1,6 млн рублей, при этом на судебных заседаниях заявлял, что компания задолжала ему более значительную сумму — свыше 20 млн рублей, передаёт «Газета. Ру». Ионов частично возместил ущерб и был приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии.

«Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство», — сообщил источник.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Следственный комитет проинформировал о возбуждении в отношении сенатора уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по его изобличению, в том числе инсценировали убийство, отметил СК.

Сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности. Басманный суд Москвы арестовал Савельева на два месяца. Ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.