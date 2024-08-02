Киев, 2 августа, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Около 60% украинцев полагают, что руководству страны следует начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта, свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Пятьдесят семь процентов считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира, что является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры», — говорится в результатах опроса.

Опрос, проходивший с 8 по 25 мая методом телефонных интервью, охватил 2508 респондентов. При этом доля опрошенных, которые не считают нужным начинать переговоры, составляет 38%.

Как сообщало ИА Регнум, в июле КМИС привёл результаты опроса, согласно которым за последний год втрое возросла доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта.

В конце июля глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией в интервью французской газете Le Monde. Он назвал очень сложным территориальный вопрос и допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России. До этого в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российской стороной, в том числе с президентом Владимиром Путиным, а также не исключил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года

Путин 14 июня на встрече с руководством российского МИД снова заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ. В Киеве отвергли эту инициативу.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, если Зеленский действительно готов говорить о мире, он должен обратить внимание на предложение Путина, так как ничего лучше Украина точно не получит.