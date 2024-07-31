Москва, 31 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Россия слышала очередные заявления руководителей киевского режима об их якобы существующей готовности к мирным переговорам, но не получала детализированных пояснений этих заявлений, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания Михаила Подоляка, советника офиса главы киевского режима, о том, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права».

Россия остаётся открытой для переговорного процесса, добавил Песков.

«Это всё, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики. Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Подоляк 30 июля заявил, что возможные переговоры с Россией на основе международного права должны предполагать концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства.

Несколькими днями ранее он выступил против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Песков ранее отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также пресс-секретарь президента напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.