Нью-Йорк, США, 31 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией, отметили 31 июля в своей публикации обозреватели американской газеты The New York Times (NYT).

Hennadii Minchenko/Global Look Press

В середине июля одно из украинских СМИ провело опрос, согласно которому проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины, сказано в материале.

Кроме того, по данным киевского Международного института социологии, около трети жителей Украины согласны на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) для завершения военного конфликта.

Глава института Антон Грушецкий в беседе с изданием связал такие настроения с тем, что прежние ожидания побед на фронте благодаря западным поставкам оружия не оправдались и вызвали разочарование.

При этом представления о том, о чём конкретно Украине следует договариваться с Россией, у жителей контролируемых Киевом регионов «остаются туманными», указали авторы.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк. При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В последнее время западные хозяева недвусмысленно дают понять руководителям киевского режима, что недовольны их попытками вести себя самостоятельно, и публикация близких к реальности и негативных для действующей власти результатов социологических опросов — часть программы воспитания зарвавшихся холопов, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.