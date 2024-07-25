Москва, 25 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля заявил о готовности Москвы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

Максим Гучек/РИА Новости

«Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — заявил Песков на брифинге.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Киев делает «очень разные заявления», и окончательного понимания на этот счёт у Москвы пока нет. Он напомнил о таких обстоятельствах, как нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского и невозможность переговоров с Москвой с точки зрения украинского законодательства.

«Поэтому здесь ещё много всего предстоит прояснить и услышать нам с вами какие-то разъяснения», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил 24 июля, что Киев готов к переговорам с российскими представителями. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

После этого МИД Украины опубликовал заявление о том, что Киев будет готов вести переговоры с Россией «на определённом этапе». Украинская сторона сочтёт, что этот этап наступил, когда Москва «будет готова вести переговоры добросовестно».

Комментируя эти заявления, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал их «военным манёвром». В интервью ИА Регнум он выразил мнение, что киевский режим попытается использовать переговоры как удобный момент для перегруппировки и мобилизации сил для наступления.

По мнению политолога Александра Дудчака, киевский режим действительно может готовить референдум о проведении переговоров, понимая, что в конфликте с Россией ему не победить.