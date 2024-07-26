Киев, 26 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк выступил против потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

РИА Новости/Сергей Карпухин

При этом он допустил, что соответствующее соглашение может привести к заморозке конфликта на какое-то время.

«Но это означает, что Российская Федерация проведёт работу над ошибками и обновит собственную армию», — считает советник главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

Кроме того, возможное соглашение с Россией Подоляк назвал «сделкой с дьяволом».

Как сообщало ИА Регнум, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил 24 июля, что Киев готов к переговорам с российскими представителями. После этого МИД Украины опубликовал заявление о том, что Киев будет готов вести переговоры с Россией «на определённом этапе».

По итогам визита в Китай Кулеба заявил, что Киев невозможно склонить к мирным переговорам, поэтому никто не станет этого делать, и украинские власти примут решение по этому вопросу самостоятельно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июля заявил об открытости и готовности Москвы к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он обратил внимание на то, что Киев делает «очень разные заявления» и окончательного понимания на этот счёт у Москвы пока нет. Песков напомнил о таких обстоятельствах, как нелегитимность Зеленского и его запрет на законодательном уровне к диалогу с Москвой.

Комментируя эти заявления, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев назвал их «военным манёвром». В интервью ИА Регнум он выразил мнение, что киевский режим попытается использовать переговоры как удобный момент для перегруппировки и мобилизации сил для наступления.