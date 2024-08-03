Мельбурн, Австралия, 3 августа, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Успехи ВС России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам с Москвой. Об этом говорится в статье австралийского издания Conversation.

Станислав Красильников/РИА Новости

Несмотря на то, что, согласно соцопросу, проведённому Киевским международным институтом социологии (КМИС), большинство украинцев пока не готовы пойти на территориальные уступки, количество граждан Украины, готовых пойти на компромисс ради переговоров, растёт на фоне успехов ВС РФ в зоне спецоперации.

«До мая 2023 года он (процент украинцев, готовых к территориальным уступкам. — Прим. ред.) оставался на уровне или ниже 10%. Но с непрекращающимися плохими новостями с фронта после провала прошлогоднего весенне-летнего контрнаступления он неуклонно растёт и составляет уже 32%», — говорится в статье.

Вместе с этим автор публикации отмечает, что даже к моменту избрания нового президента США ситуация для Киева вряд ли изменится в его пользу.

«Растущая усталость от военного конфликта у растущего числа украинцев вряд ли будет обращена вспять в ближайшее время, учитывая, что Россия продолжает продвигаться вдоль почти 1200-километровой линии фронта, особенно на критически важном донецком направлении», — указывает автор статьи.

Как передавало ИА Регнум, около 60% украинцев полагают, что руководству страны следует начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта, свидетельствуют данные опроса, проведённого КМИС.

1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия была и остаётся открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. Он допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России. До этого в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также не исключил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года.

В свою очередь Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напомнил о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Путин отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.