Киев, 31 июля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde назвал отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией очень сложным вопросом.

Иван Шилов ИА Регнум

Он допустил проведение референдума по вопросу о том, на каких именно условиях должен закончиться конфликт, поскольку вопрос о территориальной целостности Украины, по его словам, не может быть решён без украинского народа.

Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский допустил, что территории военным путём Украина может и не вернуть.

«Я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что вторая конференция по урегулированию украинского конфликта не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели американской газеты The New York Times (NYT) ранее отмечали, что всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В середине июля одно из украинских СМИ провело опрос, согласно которому проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины, сказано в материале. Кроме того, по данным киевского Международного института социологии, около трети жителей Украины согласны на «территориальные уступки» (в сравнении с границами 1991 года) для завершения военного конфликта.

30 июля Михаил Подоляк, советник офиса главы киевского режима, заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, сказал Подоляк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напомнил о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.