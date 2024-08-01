Москва, 1 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Россия была и остаётся открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Россия, действительно, и наш президент об этом неоднократно говорил, была и остается открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков напомнил, что президент России Владимир Путин декларировал, что Москва открыта для переговоров и считает этот путь предпочтительным для решения украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. Он допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России. До этого в интервью Би-би-си Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российской стороной, в том числе с Путиным, а также не исключил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года.

В свою очередь Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напомнил о нелегитимности Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, указывал пресс-секретарь главы государства.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Путин отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.