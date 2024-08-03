Вашингтон, 3 августа, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» в ответ на израильский удар по южному пригороду Бейрута может начать атаковать не только приграничные зоны и военные цели еврейского государства. Об этом 2 августа сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на неназванного сотрудника постпредства Ирана при ООН.

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«До сих пор между «Хезболлах» и [израильским] режимом существовало неписаное понимание, согласно которому они не выходили за определённые рамки при проведении военных операций, это означало, что они сдерживали свои действия приграничными районами и территориями не в глубине страны, предпринимали шаги главным образом против военных целей», — отметил иранский дипломат.

Сотрудник постпредства предположил, что шиитское движение будет выбирать более обширные и глубокие цели, не ограничиваясь только военными объектами.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Согласно заявлению армии Израиля, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Президент США Джо Байден 1 августа по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможности в целях поддержки американских «оборонительных военных развертываний». Американский лидер заверил собеседника в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого-то бы ни было.

Ночью 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами. Представители израильской армии утверждали, что Ливан выпустил множество снарядов на территорию еврейского государства. Часть из них перехватили, остальные упали на открытой местности. По предварительной информации, пострадавших не было. В ответ Израиль нанёс авиаудар по пусковой установке на юге Ливана, с которой проводился обстрел. Также израильтяне атаковали два объекта «Хезболлы» у населённых пунктов Рамия и Рмейш.