Бейрут, 30 июля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Одна женщина погибла и 17 человек травмированы в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщила ливанская газета Al-Akhbar.

Кадр из видео

По информации медиков, среди пострадавших шесть детей. Все они прибыли в госпиталь Бахман.

Предварительно заявляли о десяти пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом.

Издание Times of Isrаel написало, что целью удара был Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, которого израильская армия ранее называла руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы». Министр обороны Израиля Йоав Галант после удара по Бейруту написал в соцсети X, что «Хезболла» «перешла красную линию».

Днём ранее армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана.

Нанесённые армией Израиля по Ливану авиаудары являются грубым нарушением международного права, заявил 30 июля МИД РФ.

Ранее армия Израиля подтвердила нанесение удара по пригороду Бейрута, заявив, что целью атаки были лица, якобы причастные к ударам по территории Израиля, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе дети.