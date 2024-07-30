Тель-Авив, Израиль, 31 июля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. При ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр, заявила 30 июля армия Израиля (ЦАХАЛ).

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«Будучи главой стратегического подразделения «Хезболлы», Фуад Шокр отвечал за большую часть самого современного вооружения движения, включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты. Также он отвечал за наращивание сил, планирование и проведение террористических атак против государства Израиль», — указали в пресс-службе Вооружённых сил Израиля.

Согласно заявлению, самый старший военный командир организации «Хезболла» и руководитель её стратегического подразделения Фуад Шокр [по прозвищу] Саид Мохсен был ликвидирован в районе Бейрута в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. Погибли три человека, ещё 85 граждан получили ранения, уточнили в минздраве Ливана.

Днём ранее Израиль обстрелял 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана. ЦАХАЛ обстреляла из тяжёлой артиллерии город Тария в районе Баальбека, в округе Бинт-Джбейль подверглись бомбардировке населённые пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн возле границы с Израилем обстреляли города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба. В районе Тира израильская армия нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.

Вечером 27 июля посёлок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения. Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ.