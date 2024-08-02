Тель-Авив, Израиль, 2 августа, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В ночь на 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами. Запуск ракет подтвердили ЦАХАЛ и бойцы шиитского движения.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

Представители израильской армии утверждали, что ночью Ливан выпустил множество снарядов на территорию еврейского государства. Часть из них перехватили, остальные упали на открытой местности. По предварительной информации, пострадавших не было.

В ответ Израиль нанёс авиаудар по пусковой установке на юге Ливана, с которой проводился обстрел. Также израильтяне атаковали два объекта «Хезболлы» у населённых пунктов Рамия и Рмейш.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Согласно заявлению армии Израиля, при ударе по югу Бейрута был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

В МИД России осудили нанесённые армией Израиля авиаудары по Ливану, назвав их грубым нарушением международного права.