Вашингтон, 2 августа, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по телефону 1 августа обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможности в целях поддержки американских «оборонительных военных развертываний».

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

По информации пресс-пула Белого дома, стороны говорили о поддержке Израиля силами Соединённых Штатов.

«Джо Байден обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развёртывания США», — пояснили в Белом доме.

Американский лидер заверил Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого-то бы ни было.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает убийство в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также удары Израиля по Бейруту опасной эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе, заявил 31 июля на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.