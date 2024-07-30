Бейрут, 30 июля, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Израиль нанёс удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщила 30 июля армия Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей», — сказано в сообщении.

По данным телеканала al Mayadeen, самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По информации телеканала, пострадали десять человек.

Целью удара был, как сообщает Times of Isrаel, Фуад Шукр, также известный как Хадж Мохсин, которого израильская армия ранее называла руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для «Хезболлы». Его судьба пока неизвестна.

Министр обороны Израиля Йоав Галант после удара по Бейруту написал в соцсети X, что движение «Хезболлах» «перешло красную линию».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес ливанского радикального движения «Хезболла». Израиль считает его ответственным за обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек.

Ранее израильский военно-политический кабинет уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Галанта избрать способ и время ответа «Хезболле» на атаку по Голанским высотам.