Бейрут, 31 июля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Порядка 85 человек пострадали в результате израильского удара по югу Бейрута. Об этом 30 июля сообщил в Telegram-канале минздрав Ливана.

Цитата из видео Взрыв в Бейруте

«Три человека погибли и 85 получили ранения в результате нападения Израиля на южные пригороды Бейрута», — указали медики в сводке.

Как сообщало ИА Регнум, в армии Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что 30 июля был нанесен удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Якобы целенаправленная атака наносилась по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей.

Самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. Погибла одна женщина, 17 человек были травмированы. По данным медиков, среди пострадавших шесть детей. Их доставили в госпиталь Бахман.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в госпитале Бахман на юге Бейрута распространил информацию о гибели второго по значимости командира «Хезболлы» Фуада Мохсена Шокра от ранений при израильском авиаударе. При этом источник «РИА Новости» утверждал, что попытка покушения не удалась. Руководство шиитских вооружённых формирований не комментировало произошедшее.