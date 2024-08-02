Москва, 3 августа, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпийских игр, в ходе которой страна «продемонстрировала своё настоящее лицо», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

rutube.ru Мария Захарова

«Раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», — отметила она в Telegram-канале.

По словам дипломата, многие подумали, что это нечто другое, «какие-то иные части тела».

Как сообщало ИА Регнум, Мария Захарова признала, что не собиралась смотреть открытие, но, увидев фото, не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Она назвала церемонию открытия под открытым небом нелепой, потому что зрители были вынуждены часами сидеть под проливным дождём, при этом организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов. Также дипломат указала на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, и на крыс, наводнивших улицы французской столицы. Апофеозом же стало глумление над святым для христиан сюжетом — «Тайная вечеря», — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, добавила представитель МИД.

26 июля Макрон и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявили XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми. На церемонию открытия международных соревнования в центре Парижа, вдоль берегов Сены, собрались сотни тысяч человек.

Во время церемонии произошло несколько казусов. Так, олимпийский флаг в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение. При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было.

Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, гневно отреагировала на церемонию открытия Олимпиады, отметив, что удачно поставленные сцены просто теряются между обезглавленной Марией-Антуанеттой, трансвеститами и целующейся парой.