Париж, 27 июля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. При прохождении лодки со сборной Южной Кореи по Сене в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже южнокорейских спортсменов перепутали с командой КНДР.

Егор Алеев/ТАСС

По задумке организаторов, лодки с представителями разных государств проплывали по Сене перед зрителями. Когда мимо них шла лодка со южнокорейской сборной, её неверно объявили как национальную команду КНДР. При этом ошибки при прохождении лодки с северокорейскими спортсменами не было.

Как отметил агентство Yonhap, министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи добивается встречи с президентом МОК Томасом Бахом после этого инцидента. На открытии Игр присутствовала заместитель министра Чан Ми Ран, которая попросила о беседе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июля стало известно, что в ходе церемонии открытия Олимпиады в Париже олимпийский флаг установили на флагшток вверх ногами. Знамя вынесла на сцену в форме Эйфелевой башни таинственная фигура.

Журналист Роб Харрис 26 июля сообщил о внезапной отмене пресс-конференции перед церемонией открытия Игр. Он рассказал, что руководство организационного комитета не объяснило причины такого решения.

Ранее спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Атлетов не устроило количество еды, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля.