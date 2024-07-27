Париж, 27 июля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. В ходе церемонии открытия XXXIII летней Олимпиады в Париже олимпийский флаг был поднят в перевёрнутом виде.

Sven Hoppe/Global Look Press

К сцене в форме Эйфелевой башни флаг вынесла таинственная фигура. Затем его в перевёрнутом виде установили на флагшток и подняли в таком же положении. После этого знамя сразу спустили и вернули в правильное положение.

Церемония открытия Олимпиады впервые в истории проходила не на стадионе. Она состоялась на протекающей через Париж реке Сене. Игры будут проходить до 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июля стало известно, что сборную Южной Кореи на открытии ОИ в Париже перепутали с национальной командой КНДР. При этом во время прохождения перед зрителями по Сене лодки с северокорейскими спортсменами ошибки не было.

Вечером 25 июля стало известно, что правоохранители в преддверии Олимпиады в Париже зафиксировали рост количества преступлений в регионе Иль-де-Франс, в котором расположены олимпийские объекты. По их информации, за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

Газета L’Equipe 25 июля сообщила, что спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Олимпиады. Отмечалось, что атлетам не хватало таких простых продуктов, как яйца, также были претензии и к скорости пополнения различных продуктов.