Париж, 27 июля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе продемонстрировала церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом 26 июля пишет греческий портал pronews. gr.

Olympics.com Олимпиада

Как поясняет портал, бурную реакцию у зрителей вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпиады трансвеститов, которые пытались выдать себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере. Трансвеститы сгруппировались в композицию, сходную с той, что изображена на всемирно известной картине Леонардо.

«Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров», — отмечает портал.

В свою очередь, наблюдавшая за открытием Игр-2024 депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с гневом отреагировала на церемонию открытия Олимпиады, отметив, что удачно поставленные сцены просто теряются между обезглавленной Марией-Антуанеттой, трансвеститами и целующейся парой.

«Я смотрю церемонию открытия Олимпийских игр со своими детьми. Трудно оценить несколько удачных сцен, между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», — пояснила Ле Пен.

По мнению Марион Марешаль, безнадежная попытка восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения или культура отмены).

«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — написала Марешаль.

При этом проправительственные СМИ Греции дали высокую оценку церемонии открытия Олимпиады. Они рассказали, отмечая, что «французы хотели объединить историю, культуру, искусство с сегодняшним днем ​​и разнообразием», а долгожданная церемония открытия Олимпийских игр на реке Сена «подарила потрясающий финал».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на церемонии открытия Олимпийских игр организаторы повесили олимпийский флаг вверх ногами.

Впервые в истории Игр парад делегаций состоялся не на стадионе, а на реке Сене, которая протекает через Париж.

26 июля организационный комитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменил пресс-конференцию перед церемонией открытия соревнований. О решении сообщили менее чем за 20 минут до начала брифинга.

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Такое решение принял в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК).

Организаторы Игр отказались допускать до участия в соревнованиях тех атлетов, которые публично поддержали спецоперацию России или имеют контракт с силовыми структурами в РФ. 18 июля МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпиаде-2024.