Москва, 2 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову предъявлены обвинения по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО, сообщили 2 августа правоохранительные органы, передаёт ТАСС.

Софья Сандурская/ТАСС

По этим данным, уголовное дело было возбуждено в 2022 году, чуть менее чем через полгода после начала специальной военной операции. Пешков арестован, своей вины он не признал, сказано также в сообщении.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11», — заявил собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Вину Павлов не признал. Имущество фигурантов дела было арестовано.

По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Цена контрактов была завышена на 400 млн рублей, отмечало МВД.

26 июля ФСБ сообщило о задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Его подозревают в коррупционных действиях. Троих фигурантов дела задержали в апреле по делу о некачественных поставках пищи в войска. Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год.

В конце апреля и в мае стало известно о задержании ещё четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу.

14 мая стало известно о задержании начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО по решению суда.

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова обвинили в мошенничестве при возведении оборонительных укреплений и в хищении 1,7 тонны металлоконструкций стоимостью порядка 130 млн рублей. Он находится под домашним арестом.

Начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, суд арестовал его до 21 октября. От должности его отстранили. Шамарин частично признал вину.