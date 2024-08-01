Москва, 1 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Суд в Москве 31 июля арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд российского Министерства обороны.

(сс) succo Арест имущества

«Суд удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — цитирует «РИА Новости» источника, близкого к следствию.

Как сообщало ИА Регнум, МВД РФ возбудило уголовное дело о крупном хищении руководством и сотрудниками «Военторга» при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководитель и сотрудники АО «Военторг», а также соучастники из Москвы и других регионов страны, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.

Руководитель «Военторга» задержан, ему предъявлено обвинение.

Фигуранты создали устойчивую организованную группу и с помощью сообщников обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». Общая сумма контрактов составила почти 625 млн рублей. Обманом и махинациями фигуранты продали товар Минобороны, необоснованно увеличив цену на более чем 400 млн рублей.

26 июля Хамовнический районный суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7,5 года трёх предпринимателей, признанных виновными в хищении средств у Минобороны.