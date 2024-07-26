Москва, 26 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Троих фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова арестовали в апреле текущего года, следует из материалов дела.

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Булгаков

«Булгаков является не первым фигурантом уголовного дела о поставках некачественной пищи в войска. Первые три фигуранта были арестованы в апреле», — сообщил РЕН ТВ.

Речь идёт о членах совета директоров «Грязинского пищевого комбината» Александре Михаленко, Валерии Ковалевича и Эльвире Смирновой.

Согласно данным Telagram-канала судов общей юрисдикции города Москвы, 20 апреля Басманный суд Москвы арестовал Михаленко, Ковалевича и Смирнову на два месяца, до 19 июня 2024 года. Троим фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, их обвинили в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны.

Булгакова 26 июля задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Силовики проводят следственные действия. Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России.

Булгаков занимал должность замглавы Минобороны с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось о задержании четырёх высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства. В апреле задержали замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае задержали начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова по обвинению в получении крупной взятки. Он находится в СИЗО по решению суда.

Начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина также обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал его до 21 октября. Он частично признал вину.

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова обвинили в мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений. Его поместили под домашний арест.