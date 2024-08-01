Москва, 1 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября», — огласила решение судья.

Сам Павлов в зале суда не признал свою вину.

Как передавало ИА Регнум, ранее на сайте «МВД Медиа» появилась информация о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара нескольких подконтрольных организаций.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что следователи Следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны.

По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками, находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и в ряде других российских регионов, вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны.

Сообщники, по словам официального представителя МВД, обеспечили заключение государственных контрактов на поставку «армейских несессеров» на сумму примерно 625 млн рублей. Цена была завышена на более чем 400 млн.

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