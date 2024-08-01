Вашингтон, 1 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против американских танков Abrams в зоне специальной военной операции, пишет американское издание Military Watch Magazine.

ABACA/TASS

«В последнее время главной причиной подтвержденных уничтожений танков Abrams стали высокоточные боеприпасы», — говорится в публикации.

Издание также напомнило о недовольстве военных ВСУ, которые эксплуатируют американские танки в зоне боевых действий. Речь идёт в том числе о технических проблемах и о уязвимости перед российским оружием.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля подразделения группировки войск «Центр» уничтожили переданный ВСУ Abrams. До этого 8 июля сообщали, что российские бойцы уничтожили в зоне СВО очередной Аbrams. Минобороны 3 июля также сообщило об уничтожении группировкой российских войск «Центр» танка Abrams на авдеевском направлении. В середине июня российские военные подбили Аbrams, используя FPV-дроны.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят американские танки Abrams «одним щелчком».

Обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу в марте 2024 года назвал Украину кладбищем для американских танков Abrams. Менее чем за одну неделю ВСУ потеряли в боях три американских основных боевых танка, напомнил он. Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий, отметил автор.

Американская газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Китайское издание Asia Times сообщило, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.