Вашингтон, 7 марта, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Увеличивающиеся потери американских танков M1 Abrams ВСУ на территории Украины свидетельствуют о том, что эти боевые машины ничем не лучше других. Такое мнение 6 марта высказал обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

«Менее чем за неделю Украина потеряла в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams», — напомнил он.

По словам обозревателя, танки Abrams не смогли оправдать завышенных ожиданий, несмотря на бравурные заявления официальных лиц США об их якобы решающей роли в зоне военных действий.

Украинские военные слишком привыкли к военной технике СССР и из-за этого не могут быстро научиться использовать западные танки, отметил Сучиу.

Он также согласился с мнением пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что американские танки будут гореть также, как и любая другая бронетехника украинской армии.

«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нём, что бы ни говорили о них американские военные», — заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные на авдеевском направлении сутки уничтожили два танка ВСУ, включая американский Abrams. Военный уточнил, что экипаж российского Т-72 Б3 уничтожил американский танк с одного выстрела. Минобороны в общей сложности подтвердило уничтожение трёх танков Abrams, все подбили на авдеевском направлении.

Песков 26 февраля, комментируя уничтожение первого Abrams ВСУ, отметил, что американские военные машины будут гореть так же, как и другая бронетехника. Он назвали уничтожение украинской военной техники ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой армии России.