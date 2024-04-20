Вашингтон, 20 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Дорогостоящие западные танки, такие как американские Abrams, оказались уязвимы перед дешёвыми беспилотными летательными аппаратами. Об этом 20 апреля написала газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бои с использованием беспилотников на Украине, которые меняют облик современной войны, начали наносить смертоносный ущерб одному из самых ярких символов американской военной мощи — танку», — говорится в публикации.

Отмечается, что это может обернуться изменением подхода к использованию танков в будущих вооружённых конфликтах.

Как отметил аналитик по вопросам обороны американского научно-исследовательского института Хадсон Джан Касапоглу, являющийся одним их самых мощных в мире танк Abrams взрывом дрона оказалось уничтожить гораздо легче, чем считали некоторые западные чиновники и эксперты. По его мнению, это демонстрирует коренные изменениях в природе современных боевых действий.

По словам автора, танки являются самыми уязвимыми сверху, и раньше для борьбы с ними использовали мины, самодельные взрывные устройства, а также реактивные и управляемые снаряды. Тогда по танкам попадали почти в 90% случаев, а используемые сейчас для этого БПЛА показывают ещё большую точность.

«В зависимости от размера и технологической оснащённости беспилотники могут стоить всего лишь 500 долларов — ничтожная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью 10 миллионов долларов», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен написал, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони застревают в грязи в зоне украинского конфликта. По его словам, в этот момент они становятся особенно уязвимыми для ударов российских военных.

По данным Минобороны, до 29 марта было уничтожено уже пять танков Abrams в зоне проведения спецоперации. Бойцы группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля Министерство обороны сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. При этом большую часть американских боевых машин уничтожили FPV-дронами.

Бойцы группировки российских войск «Юг» 30 марта также уничтожили очередной немецкий танк Leopard на донецком направлении. Боевую машину также подбили с помощью FPV-дрона.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины советского производства. Кроме того, глава государства добавил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как уже горят немецкие западные танки.