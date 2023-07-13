Москва, 13 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. Об этом он сказал на первом форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Горят они так же, как все остальные, даже лучше», — сказал президент.

Он добавил, что горят они даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72.

Глава государства на форуме также заявил, что с 4 июня российские военные уничтожили 311 единиц, в том числе «Леопардов».

Путин 13 июня на встрече с военными корреспондентами заявил, что американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard прекрасно горят. Он отметил, что Запад выгреб со складов всё оружие для Украины, осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

При этом телеканал CNN рассказал, что ВСУ потеряли уже 15% поставленных Вашингтоном машин Bradley. Эти БМП преимущественно используются для перевозки личного состава на поле боя, обеспечивая огневую поддержку.

Кроме того, 17 июня Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard.

21 июня президент сообщил, что российские военные уничтожили 245 вражеских танков и примерно 678 бронемашин разного типа в зоне спецоперации на Украине с 4 июня.