Пекин, 2 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Переданные Киеву Западом американские и немецкие танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Об этом 2 апреля написал обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По словам обозревателя, устанавливаемая на Украине на эти боевые машины дополнительная динамическая защита делает их ещё тяжелее и снижает подвижность танков в зоне боевых действий.

«Ключевая проблема для танков Leopard и Abrams на Украине — увязание в грязи, где их достаточно легко могут уничтожать», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Министерстве обороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли на авдеевском направлении до 295 бойцов и ещё один американский танк Abrams. Украинские военные также лишились за это время пяти боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Военные российской группировки «Юг» 30 марта уничтожили очередной немецкий танк Leopard на донецком направлении в зоне СВО. Отмечалось, что западную боевую машину уничтожили с помощью FPV-дрона.

Один из российских военных отметил, что особых отличий у образцов западной военной техники нет. Он уточнил, что это обычный металл, который также уничтожается, без каких-либо сверхъестественных способностей и живучести.