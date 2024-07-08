Москва, 8 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне СВО очередной танк Аbrams, полученный ВСУ от НАТО, сообщил 8 июля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженный танк Abrams

Бойцы группировки российских войск «Центр» в течение суток улучшили тактическое положение. При этом они нанесли удары по ВСУ в ДНР в районах посёлка Новгородское и сёл Новосёловка Первая и Розовка.

Российские военные отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

«Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США», — сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что за сутки военные группировки российских войск «Запад» уничтожили в зоне спецоперации три склада боеприпасов ВСУ. Потери украинской армии на этом направлении составили 495 военных.

Российские военные уничтожили в течение суток в зоне СВО три пусковые установки РСЗО HIMARS. Бойцы ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 122 районах.

Минобороны 3 июля сообщало об уничтожении группировкой российских войск «Центр» танка Abrams на авдеевском направлении. Бронетехнику подбили высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь». В середине июня бойцы «Центра» подбили Аbrams, используя FPV-дроны.