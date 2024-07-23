Москва, 23 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожили ещё один переданный Украине американский танк Abrams. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press

«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 Abrams», — сказал он.

Генерал добавил, что ВСУ также потеряли на этом направлении три бронемашины, два пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм САУ «Гвоздика», 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и три полевых склада боеприпасов.

Конашенков проинформировал, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили за сутки шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля российские военные уничтожили в зоне СВО очередной танк Аbrams американского производства. Как отмечал Конашенков, боевую машину украинская армия потеряла в боях группировкой российских войск «Центр». Удары по ВСУ российские силы нанесли в ДНР в районах посёлка Новгородское и сёл Новосёловка Первая и Розовка.

3 июля Минобороны сообщало об уничтожении группировкой российских войск «Центр» танка Abrams на авдеевском направлении. Бронетехнику подбили высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь». В середине июня российские военные подбили Аbrams, используя FPV-дроны.