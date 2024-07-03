Авдеевка, ДНР, 3 июля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Бойцы-артиллеристы группировки войск «Центр» высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

arabic-military.com Подбитый Абрамс M1A2

По информации ведомства, артиллерийский выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

Танк был обнаружен дроном, бойцы прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием уничтожили технику ВСУ.

«Выполнив боевую задачу, военные оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Нанесённый массированный удар российских ракетчиков по аэродрому ВСУ вызвал волну критики в адрес украинских офицеров.

Военные ВСУ в течение ночи создавали минное поле на одном из участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО, и это поле затем было успешно обезврежено с помощью наводки российского дрона одним дымовым боеприпасом.