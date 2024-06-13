Авдеевка, ДНР, 13 июня, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Расчёты FPV-дронов спецназа группировки войск «Центр» Вооружённых сил России с начала специальной военной операции уничтожили на авдеевском направлении более 100 единиц техники ВСУ, в том числе западной. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Более 100 единиц техники ВСУ, включая иностранные танки M1 Abrams и Leopard, уничтожили расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении с начала проведения СВО», — указали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов принимают активное участие не только в уничтожении вражеской техники, но и оказывают поддержку в штурме огневых позиций, блиндажей противника и корректируют работу артиллерии и авиации.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток», «Юг» и «Север» за сутки улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение бригада Вооружённых сил Украины. В результате боевых действий противник потерял до 350 человек личного состава, а также гаубицу M777 производства США.