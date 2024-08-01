Вашингтон, 1 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщил 1 августа телеканал CNN со ссылкой на источник.

TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

По его данным, Блинкен во время разговора с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани попросил его передать данное сообщение иранской стороне и ливанскому шиитскому движению «Хезболла».

Шейх Катара согласился выполнить просьбу госсекретаря США, отмечает CNN.

Как передавало ИА Регнум, Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Представитель организации в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. А верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

По данным британской газеты The Financial Times, европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Востоковед напомнил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, ответ обязательно последует. США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печальными событиями, уточнил эксперт.