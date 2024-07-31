Москва, 31 июля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

TASS / Mohammed Asad/APA Images via ZUMA

«Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране», — сказал Настасьин во время брифинга.

Вместе с этим дипломат отметил, что организаторы убийства отдавали себе отчёт о последствиях для всего региона в связи с этой атакой. Настасьин добавил, что убийство Хании негативно отразится на взаимодействии Израиля и ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 июля Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. Глава политбюро прибыл в Иран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В этот же день заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Муса Абу Марзук назвал убийство главы политбюро трусливым актом, который не останется без ответа.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является политическим убийством. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.

Церемония прощания с Ханией состоится в Тегеране 1 августа, сообщило агентство Mehr.