ЕС и США провели срочные переговоры после гибели главы политбюро ХАМАС
FT: дипломаты ЕС и США пытаются не допустить масштабную войну на Ближнем Востоке
Лондон, 1 августа, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом 31 июля сообщила британская газета The Financial Times.
«С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался», — привело издание слова одного из западных дипломатов.
Журналисты отметили, что в Тегеране переговоры вёл замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, а высокопоставленный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк обсуждал проблему в Саудовской Аравии.
Как сообщало ИА Регнум, Хания погиб ночью 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Ранее он прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.
Российское руководство решительно осудило атаку, в результате которой погиб Хания, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Востоковед напомнил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, ответ обязательно последует. США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печально, уточнил эксперт.