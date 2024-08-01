Лондон, 1 августа, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом 31 июля сообщила британская газета The Financial Times.

ensonhaber.com Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

«С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался», — привело издание слова одного из западных дипломатов.

Журналисты отметили, что в Тегеране переговоры вёл замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, а высокопоставленный представитель Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк обсуждал проблему в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА Регнум, Хания погиб ночью 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Ранее он прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.

Российское руководство решительно осудило атаку, в результате которой погиб Хания, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Востоковед напомнил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, ответ обязательно последует. США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печально, уточнил эксперт.