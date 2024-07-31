Тегеран, 31 июля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство в Тегеране лидера ХАМАСА Исмаила Хании 31 июля. Об этом сообщили New York Times три иранских чиновника, ознакомленные с соответствующим приказом.

Известия

Отмечается, что погибший Хания был руководителем палестинской группировки боевиков в изгнании, вёл переговоры о прекращении огня в Газе.

«Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю», — написали авторы издания.

Убийство Хания стало серьёзным ударом по палестинской группировке, которая угрожает ввергнуть регион в дальнейший конфликт, считает американское СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания погиб в ночь на 31 июля в результате ракетного удара в Тегеране. Движение ХАМАС заявило, что глава политбюро стал жертвой «израильского рейда». Хания ранее прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации избранного президента страны Масуда Пезешкиана.

31 июля над мечетью Джамкаран в Иране был поднят красный флаг в знак мести за убийство Хании. Красные флаги в шиитской традиции символизируют стремление отомстить за несправедливо пролитую кровь. Мечеть Джамкаран находится в священном для шиитов городе Кум. Также в Иране объявили трёхдневный траур.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство трусливым актом, который не останется без ответа.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира», а также высказался против соглашений, направленных на урегулирование конфликта в секторе Газа, подчеркнув, что «тишину» обеспечит «железная рука». При этом израильские СМИ сообщали, что канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху дала указание не комментировать смерть лидера ХАМАС.