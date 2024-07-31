Москва, 31 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Мир стоит на пороге масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может начаться в любой момент. Такое мнение 31 июля корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, комментируя гибель в Тегеране в результате «израильского рейда» одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Исмаиля Хании, руководившего политбюро организации.

Global Look Press

Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Ночью удар был нанесён по резиденции Хании на севере города. Власти Ирана обвинили в нанесении удара Израиль.

Курбанов отметил, что Хания был одним из видных деятелей ХАМАС, и его гибель не может остаться безнаказанной, Иран не простит этого, и ответ обязательно последует.

Востоковед добавил, что США и Великобритания спешат помочь Израилю, это значит, что они решительно хотят войны и в последнее время бьют по авторитетным лидерам оппозиции. Однако это обернётся для них печально, уточнил он.

«Если раньше говорили, что есть вероятность начала Третьей мировой войны. Теперь же утверждают, что это уже не просто вероятность, а вскоре будет начало конфликта. Видно, что Израиль настроен решительно, хотя раньше он избегал таких конфликтов. Мир находится на грани большой войны, которая может начаться в любой момент. Россия выступает за мирное урегулирование конфликта и не хочет этой войны», — подчеркнул востоковед.

В свою очередь историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов отметил, что гибель Хании в Иране демонстрирует технические возможности Израиля по ликвидации своих врагов на большом расстоянии. Во многом это месть за 7 октября 2023 года. Однако это не снизит потенциал ХАМАС. Своим обстрелом Израиль провоцируют в ХАМАС смену на более радикальных деятелей, с которыми договариваться будет крайне сложно, пояснил эксперт.

Он добавил, что гибель Хании произошла в тот момент, когда стороны продолжали переговоры о судьбе израильских заложников и действиях Израиля в Газе. Теперь можно сказать, что все договорённости могут быть нарушены.

«Кроме того, своим обстрелом Израиль создал большие проблемы США, которые стремились показать свою способность усадить противоборствующие стороны за стол переговоров и добиться мирного результата. Однако ситуация показывает, что Израиль вышел из-под контроля США, которые гарантировали участие ХАМАС в переговорах. Была определённая уверенность, что если Вашингтон усаживает стороны за стол переговоров, то он даёт гарантии безопасности. Поэтому этот обстрел является сильным ударом для США», — подчеркнул эксперт.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, не желая того, дал пощёчину уже даже не президенту США Джо Байдену, а всему правящему классу США. Это ставит под вопрос всю его ближневосточную политику. Убийство Хании ничего не даст Израилю, так как система управления ХАМАС не рухнет, а на смену Хании придут ещё более радикальные лидеры, уточнил востоковед.

Он отметил, что это удар по американским интересам и стремлению США к переговорам. Перед самыми выборами США не заинтересованы в крупной войне на Ближнем Востоке, особенно на фоне украинского конфликта и ситуации в Тайване. Они не хотят расширения конфликта. США старались приглушить палестинскую тему, но Нетаньяху, наоборот, активно показывает, что готов к эскалации конфликта перед выборами в США.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Al Hadath сообщил, что Хания погиб в результате прямого попадания ракеты в дом,. По информации телеканала Al Mayadeen, ракету запустили с территории другого государства.

Заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа. Представитель движения Сами Абу Зухри подчеркнул, что произошедшее серьёзно подогреет конфликт, но не поможет Израилю в борьбе против ХАМАС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское руководство решительно осуждает атаку, в результате которой в Иране погиб глава политбюро палестинского движения.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что устранение Хании является политическим убийством. По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию в Дохе.

Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элиях уназвал «очищением мира» убийство Хании.