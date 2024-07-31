Москва, 31 июля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством. Такие действия грозят дальнейшей эскалацией, заявил 31 июля замглавы российского МИД Михаил Богданов.

TASS /SalamPix/ABACA Исмаил Хании

По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.

«Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряжённости», — приводит слова Богданова aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель — уничтожить ХАМАС.