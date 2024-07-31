МИД РФ назвал гибель главы политбюро ХАМАС Хании политическим убийством
Москва, 31 июля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является политическим убийством. Такие действия грозят дальнейшей эскалацией, заявил 31 июля замглавы российского МИД Михаил Богданов.
По его словам, случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.
«Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряжённости», — приводит слова Богданова aif.ru.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 июля 61-летний Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому в Тегеране. ХАМАС официально подтвердило смерть главы политбюро. В Иран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Израиля, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, поставили перед собой совершенно нереализуемую цель — уничтожить ХАМАС.